Пн, 1.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Glass hair, или Самая популярная у знаменитостей прическа Будь звездой!

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ФОТО: скриншот instagram.com/jourdandunn

Идеально прямые волосы выше плеч стали самой любимой прической у знаменитостей в этом сезоне, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Звездный парикмахер Крис Эпплтон обозначил этот тренд термином glass hair («гладкие, как стекло, волосы») после того, как фанатки участницы реалити-шоу «Семейство Кардашян» Ким Кардашян засыпали его вопросами о ее новой стрижке. Помимо телезвезды остричь волосы решились модели Хейли Болдуин, Оливия Калпо, Джордан Данн, Белла Хадид и певица Дуа Липа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s Saturday, let’s drink and laugh bishes!!!! 🤩🤗 @hotelhugosoho #bestviewever

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По словам стилиста Кэша Лоулесса, мода на эту стрижку впервые зародилась в 60-х годах прошлого века, после чего вернулась в 90-х и вновь вспыхнула в 2018 году.

Эффект glass hair предусматривает абсолютно гладкие, ровно остриженные волосы, которые похожи на стеклянную пластину.

Напомним, ранее звездный стилист и личный парикмахер Кортни Кардашян Эндрю Фитцсимонс раскрыл секрет идеальной прически всех сестер Кардашян. Главный совет мастера — не экономить на наращенных волосах, которые украшают короткую стрижку-боб Кайли Дженнер и придают дополнительный объем локонам голливудских актрис.

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I thought about killing you 🎵

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