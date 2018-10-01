Звездный парикмахер Крис Эпплтон обозначил этот тренд термином glass hair («гладкие, как стекло, волосы») после того, как фанатки участницы реалити-шоу «Семейство Кардашян» Ким Кардашян засыпали его вопросами о ее новой стрижке. Помимо телезвезды остричь волосы решились модели Хейли Болдуин, Оливия Калпо, Джордан Данн, Белла Хадид и певица Дуа Липа.

По словам стилиста Кэша Лоулесса, мода на эту стрижку впервые зародилась в 60-х годах прошлого века, после чего вернулась в 90-х и вновь вспыхнула в 2018 году.

Эффект glass hair предусматривает абсолютно гладкие, ровно остриженные волосы, которые похожи на стеклянную пластину.