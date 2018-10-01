Сергей Безруков сыграет в Риге Сирано де Бержерака

Сирано де Бержерак – поэт и бесстрашный дуэлянт, которому нет равных ни на поле брани, ни в поэтических состязаниях. Но у него есть один маленький недостаток, и любой намек на него вызывает гнев и неминуемое возмездие. А еще он влюблен в красавицу Роксану и не знает как рассказать ей о своих чувствах. С этого начинается история, рассказанная в спектакле.

«Когда мне предложили пьесу «Сирано де Бержерак», я с удовольствием её перечитал, – признается Сергей Безруков. – Ведь это – герой мировой классики, хотя многие думают что он – мифический, литературный персонаж. Спросите людей, кто такой Сирано де Бержерак, – и вам обязательно скажут: «Да-да, есть такой смешной литературный герой, дуэлянт и в то же время романтик, с большим, даже огромным носом!»

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На самом деле Сирано де Бержерак – историческое лицо. Человек многих талантов - поэт, философ, гвардеец, физик – жил в XVII веке. Век его был недолгим – всего 36 лет. Биография Сирано уникальна, и если бы не его друг Ле Бре, написавший о нем воспоминания, и драматург Эдмон Ростан, мы бы вообще не знали о таком историческом персонаже.

«Этот спектакль, и для многих наших молодых актеров стал «курсом молодого бойца», или, как мы шутим на репетициях, – «курс молодого гасконца». Прежде всего, это классическая драматургия, потрясающий поэтический текст, которым тоже еще нужно овладеть, что само по себе непросто. Здесь есть сочетание гротеска и драматизма, нужно овладеть и танцевальными, и акробатическими навыкам и, и искусством боя на шпагах», – рассказывает Безруков.

По его словам, Сирано интересен ему как герой – независимый, абсолютно непримиримый. "Это романтический персонаж, которому приходится отстаивать свою любовь, но в тоже время он не сгибается перед знатью, перед теми, у кого власть.

Для меня эта тема очень важна – свобода слова, свобода художника. В этой пьесе герой может быть и смешным, и трагическим.

В этой постановке придумано очень много нового, оригинальных режиссёрских находок, можно смело сказать, что так эту пьесу еще никто не ставил".

Безруков уверяет, что сценический вариант пьесы и интерпретация образа главного героя сильно отличаются от всех постановок, которые были созданы ранее.