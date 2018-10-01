ЦИК: Бюллетеней на зарубежных избирательных участках хватит всем

По его словам, явку избирателей на 121 расположенном не в Латвии избирательном участке можно только прогнозировать на основании итогов предыдущих выборов. Также были учтены прогнозы местной латышской диаспоры об участии в выборах.

ЦИК считает, что за границу отправлено оптимальное количество бюллетеней, что не исключает того, что на какой-то участок внезапно приедет автобус с желающими голосовать, сказал Цимдарс.

Участки, на которых не хватит бюллетеней, смогут допечатать их в день выборов, 6 октября, на месте.

Чтобы обеспечить соответствующий процесс голосования за границей, работники ЦИК отправятся в командировки на избирательные участки в представительствах Латвии и на участки, организованные латышской диаспорой.

Как рассказала директор консульского департамента Министерства иностранных дел (МИД) Гуна Япиня, избирательные участки за границей открыты в разных местах - в центрах соотечественников, частных владениях. Голосование на них будет проходить, как и в Латвии, с 7 часов утра до 20.00. Голосовать за границей по почте будут 433 избирателя.

Как сообщалось, в целом к предстоящим 6 октября парламентским выборам напечатано 1,43 млн комплектов избирательных бюллетеней. Они будут выданы местным избирательным комиссиям, которые доставят их на участки. На избирательные участки за рубежом бюллетени будут отправлены по почте.

Такое количество комплектов избирательных бюллетеней отпечатано на основе запросов участковых избирательных комиссий.

Как отмечает ЦИК, так как на выборах для учета избирателей не используются регистр избирателей и заранее составленные списки голосующих по участкам, предсказать, какой будет явка голосующих на каждом участке, сложно, однако прежний опыт показывает, что прогнозы о явке на зарубежных избирательных участках, как правило, более оптимистичны, чем фактическая активность, поэтому остаются лишние бюллетени.