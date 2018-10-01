В ЕК посоветовали главе МИД Британии после сравнения ЕС и СССР почитать историю

Накануне Хант сравнил Евросоюз (ЕС) с «подобной Советскому Союзу» тюрьмой и заявил, что попытка наказать Британию за выход из ЕС приведет к кризису союза, передает Gazeta ru .

««Мы все выиграем и, в частности, министры иностранных дел, если будем время от времени открывать учебник истории», — сказал Схинас.