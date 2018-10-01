В ЕК посоветовали главе МИД Британии после сравнения ЕС и СССР почитать историю
1 октября 2018, 15:30
Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас порекомендовал главе британского МИДа Джереми Ханту читать учебник по истории. Об этом сообщает РИА «Новости».
Накануне Хант сравнил Евросоюз (ЕС) с «подобной Советскому Союзу» тюрьмой и заявил, что попытка наказать Британию за выход из ЕС приведет к кризису союза, передает Gazeta ru.
««Мы все выиграем и, в частности, министры иностранных дел, если будем время от времени открывать учебник истории», — сказал Схинас.