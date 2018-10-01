Пн, 1.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

В ЕК посоветовали главе МИД Британии после сравнения ЕС и СССР почитать историю

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Маргаритис Схинас

ФОТО: REUTERS/SCANPIX

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас порекомендовал главе британского МИДа Джереми Ханту читать учебник по истории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне Хант сравнил Евросоюз (ЕС) с «подобной Советскому Союзу» тюрьмой и заявил, что попытка наказать Британию за выход из ЕС приведет к кризису союза, передает Gazeta ru.

««Мы все выиграем и, в частности, министры иностранных дел, если будем время от времени открывать учебник истории», — сказал Схинас.

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