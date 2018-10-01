Вт, 2.10.2018
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Три наиболее вредные гигиенические привычки Мифы о пользе

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Иллюстративное фото

ФОТО: Marina Lohrbach/PantherMedia/Scanpix

Какие из популярных гигиенических привычек современных людей скорее вредны, чем полезны? Эксперты в области гигиены нашли ответ на этот вопрос. Согласно их данным, людей постоянно тянет к усиленному очищению кожи и тела, но такая настойчивость в деле наведения чистоты их и подводит, пишет МедикФорум.

В частности, одной из самых нежелательных привычек по уходу за телом ученые считают регулярное использование антимикробных гелей для рук.

В последнее время такие гели стали крайне популярными - к их помощи прибегают, не имея возможности помыть руки обычным способом. Но специалисты констатируют: постоянное применение гелей для рук отрицательно воздействует на кожу, высушивая ее, изменяя естественный бактериальный состав на поверхности и тем самым делая склонной к различным повреждениям. Кроме того,

в их составе часто имеются дополнительные вещества, конкретно - триклозан, по целому ряду причин оцениваемый наукой как опасное для организма вещество.

Также скорее вредной, нежели полезной, эксперты считают привычку чистить зубы сразу после еды - она усиливает воздействие пищевых кислот на зубную эмаль и ускоренно разрушает ее. Кроме того, с подобной привычкой связано понижение уровня фосфора в организме. Помимо этого

к небезопасным гигиеническим привычкам ученые отнесли постоянное использование жестких мочалок и ежедневное мытье в горячей воде с мылом и косметическими скрабами.

Подобными средствами очищения специалисты рекомендуют пользоваться не чаще одного-двух раз в неделю. Слишком старательное мытье лишает кожу присущего ей защитного барьера и тем самым ослабляет иммунитет.

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