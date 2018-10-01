Безработица в еврозоне достигла рекордно низкого уровня

Безработица в еврозоне опустилась до 8,1 процента, это самый низкий показатель почти за десять лет - с ноября 2008 года. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает Евростат. В июле этого года показатель был 8,2 процента, в августе прошлого года - 9 процентов.