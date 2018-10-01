46-летняя Гвинет Пэлтроу вышла замуж за своего друга Фото - в подтверждение!
1 октября 2018, 16:13
После трех лет дружбы известная голливудская актриса и популяризатор здорового образа жизни Гвинет Пэлтроу (46) вышла замуж за сценариста Брэда Фалчука (47).
Как сообщают СМИ, свадьба состоялась 29 сентября в неожиданном месте - во дворе дома друзей пары.
Это была закрытая церемония, на которой присутствовали только родные и близкие друзья молодоженов, в том числе Камерон Диаз, Роберт Дауни-младший и Стивен Спилберг.
О начале новой семейной жизни свидетельствуют и фотографии, которые актриса разместила в своем Instagram. Что ж, поздравляем!
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