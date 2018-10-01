Вт, 2.10.2018
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46-летняя Гвинет Пэлтроу вышла замуж за своего друга Фото - в подтверждение!

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ФОТО: REUTERS/SCANPIX

После трех лет дружбы известная голливудская актриса и популяризатор здорового образа жизни Гвинет Пэлтроу (46) вышла замуж за сценариста Брэда Фалчука (47).

Как сообщают СМИ, свадьба состоялась 29 сентября в неожиданном месте - во дворе дома друзей пары.

Это была закрытая церемония, на которой присутствовали только родные и близкие друзья молодоженов, в том числе Камерон Диаз, Роберт Дауни-младший и Стивен Спилберг.

О начале новой семейной жизни свидетельствуют и фотографии, которые актриса разместила в своем Instagram. Что ж, поздравляем!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Фотогалерея: Гвинет Пэлтроу проводит выходные в Мексике

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