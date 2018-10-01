Во вторник станет прохладнее, возможны дожди

Ночью и с утра будет дуть слабый ветер, местами образуется туман, температура воздуха составит +2..+8 градусов, на побережье - до +10 градусов.

Днем между облаками будет проглядывать солнце, воздух прогреется до +10..+14 градусов. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.

В Риге во вторник с утра и днем возможен кратковременный дождь, будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается слабый южный ветер, похолодает до +5..+7 градусов, днем ветер сменит направление на юго-западное и усилится до умеренного, а воздух прогреется до +14 градусов.