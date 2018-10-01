В этом году ремонтные работы на рижских улицах выполнены в срок

В понедельник руководство Рижской думы ознакомилось с ходом ремонтных работ второй очереди Островного моста.

Пока строители укладываются в сроки, причем на некоторых участках мост по существу строится заново, так как меняются все слои дорожного покрытия, отметил Якринс.

Работы по перестройке Островного моста выполняет компания "ACB un Tilts", общие расходы составляют 19,6 млн евро.

В этом году самые большие ремонтные работы были выполнены на ул. Бривибас и ул. Меркеля, а также на бульв. Калпака на участке от ул. Бривибас до ул. Кр. Валдемара.

Как отметил Якринс, проблемы нередко возникают именно на этапе проектирования строительных работ, из-за которого в этом году задержалось, например, начало перестройки ул. Краста и путепровода на Брасе. За эти задержки проектировщики оштрафованы на максимально большие суммы - 10% от суммы договора. Думский департамент намерен начать перестройку этих улиц еще в этом году.

Ни одна из отремонтированных в этом году улиц пока не сдана в эксплуатацию, так как соответствующие документы еще готовятся.

В следующем году ремонтные работы планируются на ул. Бруниниеку, на ул. Спорта до ул. Сканстес, на Вантовом мосту и на ул. А. Чака.