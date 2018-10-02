22:00 ЦСКА - Реал Мадрид

Этот матч безусловно будет самым популярным в России, но и в Латвии достаточно много поклонников российского футбола и клуба ЦСКА в частности. "Армейцы" дома принимают действующего обладателя Лиги чемпионов мадридский "Реал".

Сложно сказать, благодаря чему москвичи могут обыграть соперника, который превосходит их по всем статьям. Единственное, что могло бы помочь "армейцам" это суровая зимняя погода, которую так не любят европейские гранды. Но жребий пал так, что испанцы приедут в Москву 2-ого октября - до наступления холодов.

В первом туре ЦСКА чудом спасся на выезде против "Виктории" из Пльзеня (2:2). Сегодня соперник в разы сильнее, поэтому ничего другого не остаётся, как снова надеяться на чудо.

22:00 МЮ - Валенсия

"Валенсия" крайне неважно начала этот сезон. В семи матчах чемпионата Испании им удалось набрать всего 8 очков и команда расположилась на 14-м месте. Старт в Лиге чемпионов также для "Валенсии" выдался печальным. В первом туре они уступили дома "Ювентусу" (0:2), который играл в меньшинстве (сомнительную "красную" получил Криштиану Роналду) большую половину матча.

У "МЮ" тоже сезон пока не очень. В семи матчах чемпионата Англии "манкунианцы" заработали 10 очков и занимают 10-е место. Они уже успели вылететь в Кубке Английской Лиги, проиграв "Дерби" из Чемпионшипа.

Кроме того, похоже на то, что в команде случился раскол - тренер "красных" Жозе Моуринью поссорился с полузащитником Полем Погба. Часть футболистов в этом споре на стороне своего товарища по команде, поэтому сложилось впечатление, что невыразительные результаты на поле - это хитрый план по "увольнению" португальца. Так ли это на самом деле - покажет время. Пока что "МЮ" показывает крайне вялую игру и даже победа в первом туре Лиги чемпионов над "Янг Бойз" (3:0), не внушает оптимизма.

2 октября 2018 года. Остальные матчи дня: