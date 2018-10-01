TVNET RusГибридСтиль жизниИтальянка нырнула на 100-метровую глубину без аквалангаИтальянка нырнула на 100-метровую глубину без акваланга Мировой рекорд!korrespondent.net Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать1 октября 2018, 16:47ФОТО: Caters News Agency/ScanpixДевушка преодолела рекордное расстояние за три с половиной минуты. В целом удалось преодолеть 107 метров.Итальянка установила мировой рекорд, нырнув без акваланга и преодолев 107 метров за три с половиной минуты. Девушка по имени Алессия Зеккини является уроженкой Рима. Она покорила дистанцию, нырнув с моноластой в голубую бездну вблизи Багамских острововПоделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьиталиярекорд