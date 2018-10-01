Пн, 1.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

Итальянка нырнула на 100-метровую глубину без акваланга Мировой рекорд!

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ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

Девушка преодолела рекордное расстояние за три с половиной минуты. В целом удалось преодолеть 107 метров.

Итальянка установила мировой рекорд, нырнув без акваланга и преодолев 107 метров за три с половиной минуты. 

Девушка по имени Алессия Зеккини является уроженкой Рима. Она покорила дистанцию, нырнув с моноластой в голубую бездну вблизи Багамских островов

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