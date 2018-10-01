19-летний студент сфотографировал редкого белого оленя в момент, когда тот чихнул. Инцидент произошел в заповеднике Брадгейт-парк в Лестершире. Об этом сообщает ВВС.

Обан ван Ши решил прокатиться на велосипеде по заповеднику, прихватив с собой старую цифровую камеру и несколько объективов. По пути парень встретил стадо оленей, среди которых был самец-альбинос.

По словам молодого человека, он сумел снять животное в тот момент, когда оно отошло от стада.

О том, что олень запечатлен в момент чихания, парень понял лишь через несколько часов, когда уже дома рассматривал и редактировал сделанные снимки.