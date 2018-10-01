Вт, 2.10.2018
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Чихающий олень-альбинос случайно попал на фото Редкий кадр!

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ФОТО: скриншот instagram.com/oban_van_schie

Студенту в Англии абсолютно случайно удалось сделать редчайший снимок, и теперь ему завидуют профессиональные фотографы всего мира.

19-летний студент сфотографировал редкого белого оленя в момент, когда тот чихнул. Инцидент произошел в заповеднике Брадгейт-парк в Лестершире. Об этом сообщает ВВС.

Обан ван Ши решил прокатиться на велосипеде по заповеднику, прихватив с собой старую цифровую камеру и несколько объективов. По пути парень встретил стадо оленей, среди которых был самец-альбинос.

По словам молодого человека, он сумел снять животное в тот момент, когда оно отошло от стада.

О том, что олень запечатлен в момент чихания, парень понял лишь через несколько часов, когда уже дома рассматривал и редактировал сделанные снимки.

Кстати, фотографы-профессионалы отмечают, что снимок одинокого оленя-альбиноса представляет собой самостоятельную ценность.

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The elusive albino buck mid sneeze

A post shared by Oban van Schie (@oban_van_schie) on

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