Пн, 1.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

СМИ: выпустившему над Эстонией ракету испанскому пилоту назначили минимальное наказание

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ФОТО: Eesti Meedia/Scanpix Baltics/scanpix

Пилот ВВС Испании, который по ошибке выпустил в небе над Эстонией боевую ракету, назначено минимальное дисциплинарное наказание за нарушение регламента. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По данным издания, минимальным дисциплинарным взысканием для пилота является штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней.

Как отмечается, причиной запуска ракеты расследование признало человеческий фактор, версия о технических неисправностях не нашла подтверждения. Тем не менее, при вынесении наказания были учтены смягчающие обстоятельства, поскольку ошибка не привела ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу, передает Gazeta ru.

Подчеркивается, что выпущенную ракету так и не нашли. В газете предполагают, что она, не достигнув цели, самоуничтожилась в воздухе.

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