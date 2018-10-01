СМИ: выпустившему над Эстонией ракету испанскому пилоту назначили минимальное наказание

По данным издания, минимальным дисциплинарным взысканием для пилота является штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней.

Как отмечается, причиной запуска ракеты расследование признало человеческий фактор, версия о технических неисправностях не нашла подтверждения. Тем не менее, при вынесении наказания были учтены смягчающие обстоятельства, поскольку ошибка не привела ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу, передает Gazeta ru.