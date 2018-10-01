В Цекуле во время учений нашли более 3 тысяч взрывоопасных предметов

С 17 по 30 сентября в Цекуле состоялись международные военные учения "Детонатор 2018", в рамках которого участники нашли и нейтрализовали 3071 взрывоопасный предмет и 985 килограммов легкой стрелковой амуниции.

Целью учений было искать и нейтрализовать невзорвавшуюся амуницию, а также укрепить сотрудничество в тактике и процедурах нейтрализации.

В учениях принимали участие более 170 солдат из Албании, США, Бельгии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Польши и Германии.

В прошлом году во время учений "Детонатор 2017" было найдено 1070 взрывоопасных предметов.