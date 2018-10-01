Пн, 1.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В Цекуле во время учений нашли более 3 тысяч взрывоопасных предметов

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В сентября в Цекуле во время военных учений был найден 3071 взрывоопасный предмет, сообщает агентство ЛЕТА.

С 17 по 30 сентября в Цекуле состоялись международные военные учения "Детонатор 2018", в рамках которого участники нашли и нейтрализовали 3071 взрывоопасный предмет и 985 килограммов легкой стрелковой амуниции.

Целью учений было искать и нейтрализовать невзорвавшуюся амуницию, а также укрепить сотрудничество в тактике и процедурах нейтрализации.

В учениях принимали участие более 170 солдат из Албании, США, Бельгии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Польши и Германии.

В прошлом году во время учений "Детонатор 2017" было найдено 1070 взрывоопасных предметов.

Цекульский склад амуниции использовался для военных нужд с 1920 по 1995 годы. Больше количество амуниции было разбросано в округе во время Второй мировой войны, когда партизаны армии СССР взрывали эти склады.

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