Обыск в "Ригас сатиксме" проводился в рамках процесса о мошенничестве в крупном размере

Он сообщил, что по уголовному процессу проведен ряд процессуальных действий, в том числе обыск в RS.

В настоящее время никто из должностных лиц или сотрудников предприятия не задержан, также никто не признан подозреваемым.

Более подробно об уголовном процессе Бауска не сообщил, но заверил, что следственные действия не имеют никакого отношения к предстоящим в субботу выборам. "Действия полиции регламентирует закон, и они согласованы с прокурором", - подчеркнул Бауска.

Как сообщалось, обыск проводился в офисе RS на ул. Вестиенас, 35,

Как сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане, сотрудники полиции прибыли на предприятие в 10.00. Обыск проводился в отдельных кабинетах, но никакие документы, инвентарь или другие предметы не изымались.

У нескольких сотрудников RS взята подписка о неразглашении. Сколько человек ее дали, Барташевича-Фелдмане сообщить не могла.

Также она не могла ответить на вопрос о том, в связи с чем проводится обыск.