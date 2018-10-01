За безжалостное ограбление в Юрмале задержан ранее судимый мужчина

Полицейские вызвали на место происшествия сотрудников Службы неотложной медицинской помощи, которые оказали мужчине помощь. Позднее стражи порядка выяснили, что в 20:50 некий мужчина сильно ударил его по лицу, после чего забрал из кармана 50 евро и паспорт.

В распоряжение полицейских попала информация о кличке злоумышленника и о том, что он ранее уже сидел в тюрьму. В результате оперативных мероприятий стражи порядка выяснили личность подозреваемого и объявили его в розыск.

На следующий день, 30 сентября, в 19 часов сотрудники Юрмальского участка Госполиции выяснили местонахождение подозреваемого 1980 года рождения и в сотрудничестве с муниципальными полицейскими Юрмалы его задержали.

Задержанный ранее уже был судим за ограбление, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

За ограбление подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.