На выборы прибудут 60 международных наблюдателей из 30 стран

Наблюдатели прибудут из таких стран, как Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Грузия, Казахстан, Корея, Россия, Литва, Молдова, Узбекистан, Украина и др., а также из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Также в качестве наблюдателей на избирательных участках могут присутствовать представители партий и партийных объединений, которые участвуют в выборах, но не сами кандидаты в депутаты.

До завтрашнего дня на сайте ЦИК в качестве наблюдателей могут зарегистрироваться и граждане Латвии, которые достигли 16-летнего возраста.

В день выборов ЦИК будет обобщать данные о явке избирателей на голосование по состоянию на 8.00, 12.00, 16.00 и 20.00. Эти данные будут появляться с интервалом в час - в 9.00, 13.00 и 17.00. Информация об общей активности избирателей будет предоставлена уже во время подсчета голосов - примерно в 22.00.