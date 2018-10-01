На выборы прибудут 60 международных наблюдателей из 30 стран

На предстоящих 6 октября парламентских выборах в качестве международных наблюдателей будут присутствовать 60 представителей 30 стран мира, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.
Наблюдатели прибудут из таких стран, как Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Грузия, Казахстан, Корея, Россия, Литва, Молдова, Узбекистан, Украина и др., а также из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Также в качестве наблюдателей на избирательных участках могут присутствовать представители партий и партийных объединений, которые участвуют в выборах, но не сами кандидаты в депутаты.
До завтрашнего дня на сайте ЦИК в качестве наблюдателей могут зарегистрироваться и граждане Латвии, которые достигли 16-летнего возраста.
В день выборов ЦИК будет обобщать данные о явке избирателей на голосование по состоянию на 8.00, 12.00, 16.00 и 20.00. Эти данные будут появляться с интервалом в час - в 9.00, 13.00 и 17.00. Информация об общей активности избирателей будет предоставлена уже во время подсчета голосов - примерно в 22.00.
Выборы в Сейм пройдут на 954 избирательных участках в Латвии и 121 избирательном участке в 45 странах. Участки для голосования будут открыты с 7.00 до 20.00 по местному времени.