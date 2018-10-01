С приближением выборов растет поддержка латышских партий

Как сообщает агентство ЛЕТА, согласно опросу, на позициях лидера по-прежнему находится "Согласие", которое готовы поддержать 12,7% респондентов, при этом пару недель назад рейтинг партии составлял 13,9%.

Далее следуют Союз "зеленых" и крестьян - 10,7% (ранее - 9%), KPV LV - 8,4% (7,9%), Новая консервативная партия - 7,7% (6,1%), "Новое Единство" - 6,6% (3,3%) и "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK - 6% (5,4%).

В свою очередь падение рейтинга пережила партия "Attīstībai/Par", за которую готовы голосовать всего 2,6% опрошенных по сравнению с 4,7% несколько недель назад. Далее следуют "Прогрессивные" - 2,1%, Латвийский альянс регионов - 1,4%, "От сердца Латвии" - 1,3%, Русский союз Латвии - 0,8%, "Партия действия", - 0,2% и другие.

По-прежнему треть - 32,4% - опрошенных свой выбор еще не сделали, а 6,9% указали, что участвовать в выборах не планируют.

В свою очередь согласно данным опроса SKDS, проведенного по заказу Латвийского телевидения с 8 по 18 сентября, наибольшей поддержкой населения пользуется "Согласие" - 17,2%, однако оно пережило и крупнейшие изменения среди партий с -4,3%.

Немного упала поддержка СЗК, которую поддерживают 9,4% опрошенных (-2,1%). Почти неизменной осталась поддержка VL-TB/LNNK - 6,9% (+0,8%), немного сократилась она у партии KPV LV - 6,2% (-1,3%). Далее с позитивной тенденцией по сравнению с августовским опросом следует Новая консервативная партия с 5,2% (+2,3%) и "Attīstībai/Par" с 5% (+1,9%). "Новое Единство" поддержали бы 3,8% респондентов (-1,3%).