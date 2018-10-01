В пятерку лучших хоккеистов НХЛ вошли сразу трое россиян

В первой пятерке лучших Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии экспертов официальной телесети лиги NHL Network оказалось сразу трое россиян, хотя первые два места заняли представители канадской школы.
Первую строчку занял нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, а вторым идет Сидни Кросби из "Питтсбурга". Далее в рейтинге расположились российские форварды Никита Кучеров из "Тампы", Евгений Малкин из "Питтсбурга" и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.
Well, there you have it. These are our Top 10 Players in the NHL right now. Let's start the debate! #NHLTopPlayers pic.twitter.com/3LPkou1Cbn— NHL Network (@NHLNetwork) 30 сентября 2018 г.
В прошедшем сезоне Кучеров стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 100 очков (39 шайб + 61 передача) в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин набрал еще 17 баллов (7+10) в 17 играх.
Овечкин в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли, лучшим снайпером регулярного чемпионата (49 шайб) и плей-офф (15 шайб), а также был признан самым ценным игроком плей-офф.
Малкин в регулярном чемпионате набрал 98 (42+26) баллов при показателе полезности "плюс 16". Из розыгрыша Кубка Стэнли его команда вылетела во втором раунде, уступив "Вашингтону".
Отметим, что ранее эксперты NHL Network признали Кучерова и Овечкина лучшими крайними нападающими лиги, а Сергей Бобровский из "Коламбуса" был удостоен титула лучшего вратаря. Малкин занял третье место в рейтинге центральных нападающих, уступив на этой позиции Макдэвиду и Кросби