В пятерку лучших хоккеистов НХЛ вошли сразу трое россиян

Первую строчку занял нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, а вторым идет Сидни Кросби из "Питтсбурга". Далее в рейтинге расположились российские форварды Никита Кучеров из "Тампы", Евгений Малкин из "Питтсбурга" и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

Well, there you have it. These are our Top 10 Players in the NHL right now. Let's start the debate! #NHLTopPlayers pic.twitter.com/3LPkou1Cbn — NHL Network (@NHLNetwork) 30 сентября 2018 г.

В прошедшем сезоне Кучеров стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 100 очков (39 шайб + 61 передача) в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин набрал еще 17 баллов (7+10) в 17 играх.

Овечкин в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли, лучшим снайпером регулярного чемпионата (49 шайб) и плей-офф (15 шайб), а также был признан самым ценным игроком плей-офф.

Малкин в регулярном чемпионате набрал 98 (42+26) баллов при показателе полезности "плюс 16". Из розыгрыша Кубка Стэнли его команда вылетела во втором раунде, уступив "Вашингтону".