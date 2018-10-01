Авария на Южном мосту: фуру сложило в "ножницы" и пробило топливный бак

В итоге, топливо разлилось по асфальту и превратило проезжую часть в каток.

"Будьте очень внимательны при перестроении с полосы на полосу и не пытайтесь делать резких маневров перед тяжелой техникой. Последствия могут быть не печальны, а ужасающими", - делится ценным советом читатель.