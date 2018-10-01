Вт, 2.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Авария на Южном мосту: фуру сложило в "ножницы" и пробило топливный бак

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ФОТО: ekrānuzņēmums

В субботу на съезде с Южного моста на улицу Пиедруяс произошло ДТП. Как рассказал Русскому TVNET очевидец происшествия, легковой автомобиль подрезал грузовик, в результате чего последний сложило в "ножницы" и пробило топливный бак. 

В итоге, топливо разлилось по асфальту и превратило проезжую часть в каток.

"Будьте очень внимательны при перестроении с полосы на полосу и не пытайтесь делать резких маневров перед тяжелой техникой. Последствия могут быть не печальны, а ужасающими", - делится ценным советом читатель.

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