Авария на Южном мосту: фуру сложило в "ножницы" и пробило топливный бак
1 октября 2018, 20:16
В субботу на съезде с Южного моста на улицу Пиедруяс произошло ДТП. Как рассказал Русскому TVNET очевидец происшествия, легковой автомобиль подрезал грузовик, в результате чего последний сложило в "ножницы" и пробило топливный бак.
В итоге, топливо разлилось по асфальту и превратило проезжую часть в каток.
"Будьте очень внимательны при перестроении с полосы на полосу и не пытайтесь делать резких маневров перед тяжелой техникой. Последствия могут быть не печальны, а ужасающими", - делится ценным советом читатель.