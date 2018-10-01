Новое соглашение под названием USMCA (США - Мексика - Канада), по его словам, является "важнейшей сделкой, которую заключила к данному моменту" администрация Белого дома. Трамп уверен, что новое соглашение является выгодным для всех сторон.

Накауне, напомним, Соединенные Штаты, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. С субботы в Оттаве проходили консультации по перезаключению НАФТА между Канадой и США. Американцы поставили условие канадцам, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение.

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении НАФТА между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.

"Для меня большая часть заявить, что мы успешно закончили переговоры над совершенно новой сделкой, которая отменяет и заменяет НАФТА", - заявил американский президент, выступая в Белом доме в понедельник. Трамп при этом сообщил что планирует "подписать соглашение в конце ноября".

"После чего я направлю его на утверждение в Конгресс, где в теории не должно возникнуть никаких проблем, но все, что отправляется на утверждение в Конгресс, может стать проблемой", - сказал хозяин Белого дома. Он также подчеркнул, что возможность торговать с США является привилегией, отметив, что Китай и страны Европы не должны принимать такую возможность за должное.

Однако американская сторона сохранит таможенные пошлины на импортируемые из Канады и Мексики алюминий и сталь."Тарифы сохранятся до тех пор, пока Мексика и Канада не начнут справедливую и взаимную торговлю", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, посвященной подписанию нового торгового соглашения между тремя странами.

В воскресенье Соединенные Штаты, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре.

Кроме того, по инициативе Трампа США в последние несколько месяцев предприняли ряд существенных протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Евросоюза, Канады и Мексики, ближайших экономических партнеров США.

Соединенным Штатам еще рано начинать вести переговоры с Китаем об урегулировании острых споров в двустороннем товарообороте, заявил президент США в понедельник в Белом доме. При этом глава американской администрации не исключил, что США могут ввести вскоре дополнительные таможенные пошлины в торговле с КНР.

"Как вы знаете, у нас сейчас с Китаем 250 млрд и 25%, и мы можем пойти еще на 267 млрд долларов", - сказал Трамп.