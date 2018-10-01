Президент США Дональд Трамп назвал историческим достижением достижение сделки между США, Канадой и Мексикой на 1,2 трлн долларов, которая заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), передает ТАСС.
Новое соглашение под названием USMCA (США - Мексика - Канада), по его словам, является "важнейшей сделкой, которую заключила к данному моменту" администрация Белого дома. Трамп уверен, что новое соглашение является выгодным для всех сторон.
Накауне, напомним, Соединенные Штаты, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. С субботы в Оттаве проходили консультации по перезаключению НАФТА между Канадой и США. Американцы поставили условие канадцам, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение.
По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении НАФТА между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.
"Для меня большая часть заявить, что мы успешно закончили переговоры над совершенно новой сделкой, которая отменяет и заменяет НАФТА", - заявил американский президент, выступая в Белом доме в понедельник. Трамп при этом сообщил что планирует "подписать соглашение в конце ноября".
"После чего я направлю его на утверждение в Конгресс, где в теории не должно возникнуть никаких проблем, но все, что отправляется на утверждение в Конгресс, может стать проблемой", - сказал хозяин Белого дома. Он также подчеркнул, что возможность торговать с США является привилегией, отметив, что Китай и страны Европы не должны принимать такую возможность за должное.
Однако американская сторона сохранит таможенные пошлины на импортируемые из Канады и Мексики алюминий и сталь."Тарифы сохранятся до тех пор, пока Мексика и Канада не начнут справедливую и взаимную торговлю", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, посвященной подписанию нового торгового соглашения между тремя странами.
В воскресенье Соединенные Штаты, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре.
Кроме того, по инициативе Трампа США в последние несколько месяцев предприняли ряд существенных протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Евросоюза, Канады и Мексики, ближайших экономических партнеров США.
Соединенным Штатам еще рано начинать вести переговоры с Китаем об урегулировании острых споров в двустороннем товарообороте, заявил президент США в понедельник в Белом доме. При этом глава американской администрации не исключил, что США могут ввести вскоре дополнительные таможенные пошлины в торговле с КНР.
"Как вы знаете, у нас сейчас с Китаем 250 млрд и 25%, и мы можем пойти еще на 267 млрд долларов", - сказал Трамп.
"Китай очень хочет вести переговоры. Однако я сказал: откровенно говоря, вести переговоры слишком рано, сейчас мы не можем вести переговоры, поскольку они не готовы", - отметил хозяин Белого дома.
Зато Индия и Япония, по словам Трампа, уже выразили готовность немедленно начать обсуждение с США новых условий двусторонней торговли. "Япония хочет вести переговоры. Они позвонили примерно три недели назад и <...> они сказали, что мы хотели бы начать переговоры немедленно. Индия, которая является "королем пошлин", они позвонили нам и сказали, что хотят начать переговоры немедленно", - сказал он.
При этом Трамп отметил, что в Индии действуют несправедливые торговые ограничения, касающиеся американских товаров. Так, в частности, речь идет о мотоциклах американской компании Harley-Davidson, на которые, по словам президента, действуют тарифы в 100%. "Когда мы отправляем мотоциклы Harley-Davidson и другие товары в Индию, они взимают очень-очень высокие пошлины. Я говорил с премьер-министром Моди, и он хочет их сократить весьма значительно. Никто не говорил с этими людьми", - заявил Трамп.
"На мотоциклы - тариф в 100%. Ты отправляешь мотоциклы в Индию, и на них действует пошлина в 100%. Это очень высоко, это как барьер. Кто их будет покупать? Это так дорого стоит" - добавил он.
Что касается торговли с Евросоюзом то Соединенные Штаты введут таможенные пошлины на автомобили, если двусторонние торговые переговоры не увенчаются успехом, заявил Трамп, выступая в Белом доме.
"К примеру, если нам не удастся заключить сделку с ЕС, то мы соответственно введем таможенные пошлины на автомобили. Соединенные Штаты будут вносить в казну миллиарды и миллиарды долларов. Разве это плохо?" - сказал он.