LTV: Госполиция приехала в Айзпуте только через час после срельбы

Муниципальные полицейские Айзпутского края были первыми, кто прибыл на место событий сразу же после получения информации от коллег из Лиепаи о вооруженном нападении.

"Выглядело так - у барьера стояла машина, которая была расстреляна и внутри которой находились люди. На самом деле первым, кто вызвал полицию и скорую помощь, был сам шофер. Он раненый дополз обратно до здания, откуда позвонил. Он стал первым, кто дал информацию", - рассказала начальница муниципальной полиции Айзпутского края Айлона Дарзниеце.

По ее словам, работа продвигалась бы куда оперативнее, если бы айзпутский участок Госполиции работал и в выходные:

"Пока приехали через час-полтора, когда перекрыли дороги, все уже закончилось. Нужно было действовать сразу, но это расстояние - до Лиепаи, как и до Риги".

По факту вооруженного нападения начат уголовный процесс, в свою очередь центр коррекции веса продолжает работу в обычном режиме.

Как уже сообщал Русский TVNET, в обстреле у центра "Vitality Academy" пострадали три иностранных гражданина - двое мужчин и одна женщина. Ее состояние характеризуется как тяжелое, но стабильное. Все пострадавшие являлись клиентами центра, но полиция не уточняет, из какой страны они прибыли.

На данный момент нет информации и о стрелке.