Airbus объявил конкурс технологических проектов на Луне

Конкурс под названием Moon Race будет проводиться в четырех категориях - производство, добыча сырья, растительное воспроизводство на лунной поверхности, а также получение и аккумулирование электроэнергии. В частности, речь идет о производстве различных предметов из лунного сырья, энергоснабжении на Луне, добыче на спутнике Земли различного сырья, например, воды и строительстве на Луне оранжерей.

Сделать возможной жизнь на Луне

Жюри в составе независимых экспертов определит в каждой категории победителей, которые получат призовые. Победители будут названы на следующем конгрессе IAC осенью следующего года в Вашингтоне. В начале 2019 года Airbus сообщит дальнейшие детали конкурса.

С помощью международного конкурса концерн намерен продвигать исследование Луны, а также сделать возможным ее освоение человеком. Целью является развитие технологий, "необходимых для постоянного присутствия человека на Луне", сообщила пресс-секретарь подразделения Airbus Defence and Space.