В телефонном комментарии госпожа Крейтусе так ответила на вопрос русского TVNET:

- От предвыборного времени я, честно говоря, ждала большего, чего-то более интересного. Слабой выглядит предвыборная борьба. Очень мало материала, который доходит до людей.



В предвыборной агитации партии полагаются на палатки в парках и тому подобные вещи… Выборная компания как таковая не кажется мне до конца продуманной.

Во вторых, партии стали умнее и на выборах в 13 Сейм уже не обещают избирателю ничего конкретного. Ведь если мы посмотрим на программы партий перед выборами в 12 Сейм, то они были гораздо конкретнее.



Но поскольку почти ничего из обещанного не удалось реализовать, то теперь все стали умнее. Настолько, что читая эти программы, у меня всплывают в памяти те времена, когда всюду были лозунги «повысим», «стабилизируем", "обеспечим", "усовершенствуем"...

Время как будто совершило круг, и теперь все возвращается - повторяется и терминология, которую используют политические партии, и безответственность.

Если говорить про конкретные вещи, то перед прошлыми выборами шла речь, например, о сохранении «Liepajas metalurgs», шла речь о судьбе банка «Citadele”, а сейчас ничего столь же конкретного вы в программах партий уже не найдете.

В чем интрига этих выборов?.. Мне кажется, что мы очень много говорим о том, что большое число избирателей не определилось с тем, за кого им голосовать...

- Да!.. Соцопросы показывают, что до трети избирателей еще не определились...

- А мне кажется, что люди просто не говорят, за кого собираются голосовать. Думаю, что сейчас у нас наступил такой же период, какой был перед выборами в 5-ый и 6-ой Сеймы, когда общество очень поляризовано.

Постоянно высказываются страхи, мы опасаемся агрессии Кремля и тому подобных вещей — и это тоже поляризует общество, способствует его конфронтации, и люди просто не хотят высказываться, не хотят, чтобы их обругали и обозвали.

И это мы сами, это наши политические партии своей низкой политической культурой породили недоверие людей всей этой системе выборов. Отсюда и нежелание людей сказать, что я думаю и как собираюсь действовать.Так что проблема в этом есть и тут необходимы перемены.



Но появилась и другая проблема... Если прежде, в советские годы во всем в политике был виноват «американский империализм»... Только сельском хозяйстве в неудачах винили четыре времени года... а в политике — американский империализм. Понятно, что ни один нормальный человек не верил в это и думал иначе.

Так и сейчас происходит у нас: когда все время повторяют "Россия", "Кремль", "кремлевский" и так далее... Это тоже приводит к тому, что люди перестают это брать в голову. Они просто не говорят об этом, как и в старые времена.



Поэтому предсказать, какими будут результаты выборов очень трудно. Но в том, что нынешней правящей коалиции не будет после выборов в 13 Сейм, в этом я почти уверена.



Почему? Потому что появилась еще и другая тенденция. Посмотрите, ведь в свое время «тевземцы» - перед их объединением с «Visu Latvijai!” - еле-еле преодолели пятипроцентный барьер... И сейчас тоже рейтинги правящих партий пошли вниз.



Если уж сегодня Валдису Домбровскису, находясь в Европарламенте, больше нечего сказать избирателям, кроме как пугать Кремлем… Все больше становится людей, которых этим уже и не испугаешь, и не подкупишь.



И если у националов это единственный это единственный питающий их источник, то понятно, почему их рейтинг и стремительно падает...