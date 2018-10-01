Netflix позволит зрителям влиять на сюжет сериалов и фильмов

Отмечается, что Netflix планирует снять несколько фильмов, при просмотре которых телезрители смогут выбирать линию развития сюжета по собственному вкусу из нескольких предложенных создателями вариантов. Реализация идеи начнется до конца года, сообщает ТАСС.

Первым проектом станет британский научно-фантастический сериал "Черное зеркало" (Black Mirror) - зрители смогут повлиять на сюжет одного из эпизодов.

Все сюжеты сериала объединяет сатира на современный образ жизни. В частности, в "Черном зеркале" одной из главных тем является влияние информационных технологий на человеческие отношения. Например, в одном эпизоде показано, как люди превращаются в лжецов, чтобы получить более высокий рейтинг в глазах своих партнеров.

Netflix - американская компания, которая поставляет главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы. По данным на январь 2018 года, число подписчиков Netflix достигало 130 млн человек, почти половина которых живут в США. Сервис действует в 190 странах.

Добавим, что по пути создания интерактивного кино пошли и другие кинопроизводители. Так, один из главных конкурентов Netflix - компания HBO выпустила в этом году свой первый интерактивный сериал "Мозаика" режиссера Стивена Содерберга.