Все считают чеснок полезным, но нелишне помнить, что в некоторых случаях он может и вредить. Важное свойство чеснока в том, что он укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы. В то же время некоторые виды хронических заболеваний чеснок способен только обострить. В частности,

лучше не есть чеснок, если имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, а именно – гастрит, язва желудка, панкреатит, холецистит, камни в желчном пузыре, болезни печени.

Не следует употреблять чеснок и при некоторых проблемах с кишечником, а именно- при диарее, поскольку чеснок обостряет в кишечнике воспалительные процессы.

Чеснок влияет даже на глаза: в нем есть вещества, которые могут вызывать неприятные ощущения в слизистой оболочке. Возможно, поэтому врачи обычно не рекомендуют его людям с заболеваниями глаз. Кроме того,

чеснок обладает свойством понижать давление, и по этой причине людям с гипотонией следует употреблять данный продуктс большой осторожностью.