Вт, 2.10.2018
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Кому может навредить чеснок Медики предупреждают!

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ФОТО: Jiri Hera/PantherMedia/Scanpix

В начавшийся сезон простуд чеснок постоянно рекомендуется к употреблению. Известно, что этот продукт обладает бактерицидными, очищающими кровь свойствами и может стимулировать активность иммунитета. Но означает ли это, что чеснок нужно есть всем без исключения?

Все считают чеснок полезным, но нелишне помнить, что в некоторых случаях он может и вредить. Важное свойство чеснока в том, что он укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы. В то же время некоторые виды хронических заболеваний чеснок способен только обострить. В частности,

лучше не есть чеснок, если имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, а именно – гастрит, язва желудка, панкреатит, холецистит, камни в желчном пузыре, болезни печени.

Не следует употреблять чеснок и при некоторых проблемах с кишечником, а именно-  при диарее, поскольку чеснок обостряет в кишечнике воспалительные процессы.

Чеснок влияет даже на глаза: в нем есть вещества, которые могут вызывать неприятные ощущения в слизистой оболочке. Возможно, поэтому врачи обычно не рекомендуют его людям с заболеваниями глаз. Кроме того,

чеснок обладает свойством понижать давление, и по этой причине людям с гипотонией следует употреблять данный продуктс большой осторожностью.

Если же имеются какие-то хронические недуги почек, следует помнить: в чесноке содержатся вещества, способные негативно повлиять на функции выводящих систем.

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