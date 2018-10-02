Вт, 2.10.2018
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В день похорон Шарля Азнавура в Армении объявят траур

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ФОТО: AFP / Scanpix

Тысячи граждан Армении зажгли свечи на площади Азнавура в центре Еревана в память о скончавшемся шансонье.

В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен траур, написал на своей странице в соцсети премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян, глава МИД Зограб Мнацаканян, члены правительства и посол Франции в Армении Джонатан Лакот участвуют в Ереване в церемонии зажжения свечей на площади Азнавура, сообщает Интерфакс.

"Это величайшая утрата для армянского, французского народов. Это общечеловеческая утрата", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

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