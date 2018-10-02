В день похорон Шарля Азнавура в Армении объявят траур

В день похорон Шарля Азнавура в Армении будет объявлен траур, написал на своей странице в соцсети премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян, глава МИД Зограб Мнацаканян, члены правительства и посол Франции в Армении Джонатан Лакот участвуют в Ереване в церемонии зажжения свечей на площади Азнавура, сообщает Интерфакс.