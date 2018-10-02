Исследование Pew Research: политике Трампа доверяют 27% жителей мира, Путина - 30%

Всего в опросе приняли участие больше 26 тысяч человек в 25 странах мира.

Выяснилось, что самый высокий рейтинг доверия у канцлера Германии Ангелы Меркель — 52 процента. За не следуют президент Франции Эммануэль Макрон(36 процентов) и председатель КНР Си Цзиньпинь (34 процента). Политике американского лидера Дональда Трампа доверяют 27 процентов респондентов.