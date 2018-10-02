Вт, 2.10.2018
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Опрос: все больше жителей Латвии считают акции протеста эффективными

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Иллюстративное фото

ФОТО: Reinis Oliņš/«Apollo»

За год на 7 процентных пунктов увеличился удельный вес жителей Латвии, считающих, что с помощью акций протеста можно добиться от правительства принятия желаемых решений. Это показал опрос, проведенный в июле этого года центром социологических исследований SKDS.

На просьбу ответить, возможно ли, на их взгляд, добиться от правительства принятия желаемых решений, участвуя в акциях протеста (демонстрациях, забастовках, пикетах, подписании петиций), 42% опрошенных ответили утвердительно.

51% респондентов придерживаются противоположного мнения, еще 7% опрошенных не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

В опросе участвовали около 1000 респондентов.

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