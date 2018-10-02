Опрос: все больше жителей Латвии считают акции протеста эффективными
2 октября 2018, 7:45
За год на 7 процентных пунктов увеличился удельный вес жителей Латвии, считающих, что с помощью акций протеста можно добиться от правительства принятия желаемых решений. Это показал опрос, проведенный в июле этого года центром социологических исследований SKDS.
На просьбу ответить, возможно ли, на их взгляд, добиться от правительства принятия желаемых решений, участвуя в акциях протеста (демонстрациях, забастовках, пикетах, подписании петиций), 42% опрошенных ответили утвердительно.
51% респондентов придерживаются противоположного мнения, еще 7% опрошенных не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.
В опросе участвовали около 1000 респондентов.