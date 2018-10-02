Синоптики: в некоторых регионах возможен шторм

К Латвии приближается очередной циклон, который уже во вторник вечером повлечет усиление ветра. Сильный ветер, в основном на побережье, сохранится до четверга, в некоторых регионах возможен шторм, прогнозируют синоптики.
Сегодня ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура воздуха составит +10..+14 градусов.
В Риге во вторник возможен кратковременный дождь, временами будет выглядывать солнце, а температура воздуха составит +13..+14 градусов.
Вечером южный, юго-западный ветер в Курземе усилится до 24 м/с, а в ночь на среду его усиление до 20 м/с ожидается также на побережье Видземе.
Самым сильным ветер будет днем и вечером в среду на западе Курземе - в Лиепае и Вентспилсе его порывы достигнут 25-30 м/с. В Риге в среду вечером скорость ветра тоже может превысить 25 м/с. В четверг ветер начнет постепенно стихать.
В среду и в ночь на четверг ожидаются также осадки в виде дождей, ливней и града, местами возможна гроза.