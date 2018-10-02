У берегов Индонезии зафиксировали два новых землетрясения
2 октября 2018, 9:21
Неподалеку индонезийского острова Сумба зафиксировали два новых землетрясения. Об этом вечером во вторник, 2 октября, сообщает Геологическая служба США в Twitter.
Так, подземные толчки магнитудой 5,9 произошли в 02:59 по латвийскому времени в 40 километрах от острова Сумба. Отмечено, что там проживают около 750 тыс. человек.
Как сообщается, следующее землетрясение зафиксировали через 17 минут, его магнитуда составила шесть баллов.
Напомним, ранее жертвами землетрясения и цунами, которые обрушились на индонезийский остров Сулавеси 28 сентября, стали более 1,2 тыс. человек.
Вскоре в Индонезии спасателям удалось поднять на поверхность нескольких человек, которые провели под завалами около трех дней.