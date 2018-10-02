Президент: Сейм этого созыва мог работать и лучше

Он признал, что были сделаны хорошие дела, но был и ряд вещей, которыми он не доволен. В целом Сейм мог бы работать и лучше, считает президент.

По его мнению, в этом созыве можно было наблюдать представительство широких групп интересов, к примеру, по отношению к Закону о кредитных учреждениях и вопросах, связанных с администраторами неплатежеспособности.

Кроме того, президент разочарован, что не была поддержана его инициатива об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в Латвии детям неграждан.