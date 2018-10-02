Президент: Сейм этого созыва мог работать и лучше

Сейм этого созыва мог бы работать лучше, в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT заявил президент Раймонд Вейонис, сообщает агентство ЛЕТА.
Он признал, что были сделаны хорошие дела, но был и ряд вещей, которыми он не доволен. В целом Сейм мог бы работать и лучше, считает президент.
По его мнению, в этом созыве можно было наблюдать представительство широких групп интересов, к примеру, по отношению к Закону о кредитных учреждениях и вопросах, связанных с администраторами неплатежеспособности.
Кроме того, президент разочарован, что не была поддержана его инициатива об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в Латвии детям неграждан.
Разочаровывающим оказался и факт, что Сейм не был готов к предложенным Вейонисом поправкам к своду правил, чтобы процесс принятия решений был более прозрачным.