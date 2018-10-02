За незаконное убийство лося на охоте - тюрьма

Суд Видземского района присудил 8 месяцев лишения свободы фермеру Гинту Секлиньшу за незаконную охоту и незаконное же хранение патронов, сообщает газета "Latvijas Avīze".
Мужчина в прошлом году в Ренценской волости застрелил во время незаконной охоты лосиху, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. 6 месяцев лишение свободы за охоту, оставшиеся - за незаконное хранение патронов. Кроме того, 6460 евро нужно заплатить в пользу государства.
Адвокат осужденного Артис Межгайлис попросил суд оправдать своего подзащитного, в том числе и за хранение патронов. Один он, якобы, нашел на полу, 9 - сохранились от когда-то законного использования оружия. Патроны хотел нести в полицию, но забыл. Однако данные аргументы не возымели действия на судью.
Охотник собирается подавать аппеляцию