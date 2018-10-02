За незаконное убийство лося на охоте - тюрьма

Мужчина в прошлом году в Ренценской волости застрелил во время незаконной охоты лосиху, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. 6 месяцев лишение свободы за охоту, оставшиеся - за незаконное хранение патронов. Кроме того, 6460 евро нужно заплатить в пользу государства.