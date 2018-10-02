Вт, 2.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

За незаконное убийство лося на охоте - тюрьма

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ФОТО: CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

Суд Видземского района присудил 8 месяцев лишения свободы фермеру Гинту Секлиньшу за незаконную охоту и незаконное же хранение патронов, сообщает газета "Latvijas Avīze".

Мужчина в прошлом году в Ренценской волости застрелил во время незаконной охоты лосиху, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. 6 месяцев лишение свободы за охоту, оставшиеся - за незаконное хранение патронов. Кроме того, 6460 евро нужно заплатить в пользу государства.

Адвокат осужденного Артис Межгайлис попросил суд оправдать своего подзащитного, в том числе и за хранение патронов. Один он, якобы, нашел на полу, 9 - сохранились от когда-то законного использования оружия. Патроны хотел нести в полицию, но забыл. Однако данные аргументы не возымели действия на судью.

Охотник собирается подавать аппеляцию

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