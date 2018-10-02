Вт, 2.10.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

В аэропорту Нью-Йорка у пассажирского самолета загорелось шасси

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Ликвидация возгорания шасси у лайнера

ФОТО: скриншот видео

Из аэропорта Нью-Йорка имени Кеннеди не смог вылететь выполнявший рейс в Гану пассажирский лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Delta после того, как у самолета загорелось шасси во время руления на взлетно-посадочной полосе. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает Fox News.

Отмечено, что причиной возгорания стал перегрев тормозов шасси.

Как следствие, все 205 пассажиров были эвакуированы, никто не пострадал. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Как доложили представители аэропорта, инцидент не нарушил график полетов других воздушных судов.

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