В аэропорту Нью-Йорка у пассажирского самолета загорелось шасси

Из аэропорта Нью-Йорка имени Кеннеди не смог вылететь выполнявший рейс в Гану пассажирский лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Delta после того, как у самолета загорелось шасси во время руления на взлетно-посадочной полосе. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает Fox News.
Отмечено, что причиной возгорания стал перегрев тормозов шасси.
Как следствие, все 205 пассажиров были эвакуированы, никто не пострадал. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Mon., 10/1, JFK Airport; Delta aircraft aborted take off, reported gear fire. Port Authority Police Aircraft Rescue Fire Fighter (ARFF) Unit on scene. #PAPDPROTECTSNYNJ #PAPD #JFKAIRPORT pic.twitter.com/R1dBpwihcM— Port Authority PBA (@PAPD911) October 2, 2018
Как доложили представители аэропорта, инцидент не нарушил график полетов других воздушных судов.