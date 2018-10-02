В аэропорту Нью-Йорка у пассажирского самолета загорелось шасси

Из аэропорта Нью-Йорка имени Кеннеди не смог вылететь выполнявший рейс в Гану пассажирский лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Delta после того, как у самолета загорелось шасси во время руления на взлетно-посадочной полосе. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает Fox News.