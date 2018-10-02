В США заработала первая в мире 5G-сеть

В США запустили первую в мире коммерческую сеть 5G, которая доступна жителям Хьюстона, Индианаполиса, Лос Анджелеса и Сакраменто. Отныне пользователи там могут подключать дома интернет, работающий на мобильных сетях пятого поколения. Об этом пишет The Verge.
Известно, что оператор Verizon предлагает пользователям отказываться от проводного интернета. Ключевым изменением станет то, что роутеры будут раздавать WiFi не от сетевого кабеля, а от ближайшей сотовой вышки.
Известно также, что скорость, которая обеспечивается новой сетью, сопоставима с проводным интернетом - 300 Мбит/секунду. При этом максимальная заявленная скорость составляет 1 Гбит/секунду.
Новая мобильная сеть оператора базируется на собственном стандарте 5G TF. Использоваться он будет до тех пор, пока не будет утвержден общепринятый стандарт 5G NR.
Вслед за США 5G-интернет должны запустить в Южной Корее - там аж три компании готовятся представить новые модемы.