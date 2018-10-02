Ольге Бузовой грозит до шести лет тюрьмы

По условиям акции, ее участникам в обмен на взносы пообещали подписчиков на их профили в Instagram, а главным призом розыгрыша стал автомобиль Mercedes Benz E-класса, который организаторы обещали купить и подарить одному из блогеров.

Потерпевшие заплатили Ольге Бузовой по 100 тысяч рублей, рассчитывая получить подписчиков и выиграть машину. Однако, по словам "инвесторов", на их страницы подписались боты. Также юзеры выразили сомнение в том, что автомобиль был подарен кому-то из них.

Как отметила представляющая интересы пострадавших Гордон, если будет доказано, что автомобиль так и не был разыгран, его не планировалось покупать, а конкурс был мошенничеством, то Ольге Бузовой, в зависимости от степени вины, грозит до шести лет лишения свободы по УК РФ, сообщает НСН.