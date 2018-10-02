В Швеции откроют музей отвратительной еды
2 октября 2018, 10:55
В конце октября в шведском городе Мальме откроется музей отвратительной еды, сообщает The Independent.
Посетители могут увидеть исландское блюдо хаукарль (тухлое мясо акулы), растущий в Азии фрукт дуриан, известный своим запахом, сардинский сыр с опарышами, а также шведское национальное блюдо сюрстремминг - ферментированная сельдь.
Издание отмечает, что большая часть экспонатов будет содержаться в специальной посуде, не пропускающей запах.