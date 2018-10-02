18-летний водитель уснул за рулем: в результате ДТП загорелся BMW
2 октября 2018, 11:12
30 сентября после обеда в Глудской волости на 21-м километре шоссе Елгава-Добеле-Аннениеки произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль BMW 523. К счастью, обошлось без пострадавших
Главный специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце сообщила, что автомобилем BMW 523 управлял юноша 2000 года рождения.
«Водитель был настолько уставшим, что не справился с управлением и автомобиль врезался в металлическое ограждение моста через реку Ауце, после чего перевернулся. Произошло короткое замыкание в моторном отделении авто и возник пожар», - пояснила Иева Сиетниеце, добавив, что в этом случае обошлось без пострадавших
Для тушения горевшего автомобиля были вызваны сотрудники ГПСС.