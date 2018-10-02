Реконструкция "Galerija Azur": вложат 35 миллионов и переименуют в "Ozols"

Компания по недвижимости с финско-литовским капиталом "KS Holding" начала реконструкцию торгового центра "Galerija Azur" в Риге, которая обойдется в 35 млн евро.
До 2022 года в Литве, Латвии и Эстонии компания планирует инвестировать более 100 млн евро.
Проект реконструкции финансирует банк "Luminor", а реализует его литовская строительная компания "Litana". Стоимость проекта указывается с учетом прежней цены приобретения торгового центра, сообщает "KS Holding".
В октябре 2016 года "KS Holding" за 12,5 млн евро приобрела латвийскую компанию "MD Galerija Azur", контролирующую торговый центр "Atrium Azur" в Риге.
После реконструкции центр будет называться "Ozols", а двери для посетителей он откроет во втором полугодии 2019 года.
На площади более чем 27 тыс. кв. м в торговом центре останутся действовавший до сих пор здесь супермаркет "Rimi" и прочие арендаторы, а также будет открыт новый магазин бытовых и строительных товаров "K Senukai".
50% акций "KS Holding" принадлежат финскому концерну "Kesko", прочие акции - президенту "Kesko Senukai" Артурасу Ракаускасу, основателю сети Аугистинасу Ракаускау и инвестгруппе "Zabolis ir partneriai".