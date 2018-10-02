Реконструкция "Galerija Azur": вложат 35 миллионов и переименуют в "Ozols"

До 2022 года в Литве, Латвии и Эстонии компания планирует инвестировать более 100 млн евро.

Проект реконструкции финансирует банк "Luminor", а реализует его литовская строительная компания "Litana". Стоимость проекта указывается с учетом прежней цены приобретения торгового центра, сообщает "KS Holding".

В октябре 2016 года "KS Holding" за 12,5 млн евро приобрела латвийскую компанию "MD Galerija Azur", контролирующую торговый центр "Atrium Azur" в Риге.

После реконструкции центр будет называться "Ozols", а двери для посетителей он откроет во втором полугодии 2019 года.

На площади более чем 27 тыс. кв. м в торговом центре останутся действовавший до сих пор здесь супермаркет "Rimi" и прочие арендаторы, а также будет открыт новый магазин бытовых и строительных товаров "K Senukai".