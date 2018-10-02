Вт, 2.10.2018
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Дело об избиении шести малолетних детей: свидельницу в суд доставят принудительно

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

Продолжая рассмотрение дело об избиении своих шести детей (у одного из которых было констатирован перелом ноги) на следующее заседание Даугавпилского суда свидетельницу доставят в зал в принудительном порядке.

Помощник председателя Даугавпилского суда Айга Трокша-Тракша пояснила, что заседание отложено на 19 декабря, так как ранее в суд не явились свидетели. Одну их них придется доставлять принудительно.

Согласно общественной информации  - обвиняемые в деле Наталья и Юрий Ковалевские.

Согласно материалам дела в конце 2015 года мать запрещала детям есть и пить, один из них, проголодавшись, без разрешения забрал и спрятал молоко и кружку киселя. После чего ребенок был избит собственной матерью. Продолжая свои действия, направленные на физические страдания, женщина сломала ребенку ногу.

Физическую силу к каждому из детей применял и отец, избивая их деревянной палкой. Женщина не останавливала своего мужа. Следы избияния скрывались.

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