Дело об избиении шести малолетних детей: свидетельницу в суд доставят принудительно

Помощник председателя Даугавпилского суда Айга Трокша-Тракша пояснила, что заседание отложено на 19 декабря, так как ранее в суд не явились свидетели. Одну их них придется доставлять принудительно.

Согласно материалам дела в конце 2015 года мать запрещала детям есть и пить, один из них, проголодавшись, без разрешения забрал и спрятал молоко и кружку киселя. После чего ребенок был избит собственной матерью. Продолжая свои действия, направленные на физические страдания, женщина сломала ребенку ногу.