Дело об избиении шести малолетних детей: свидетельницу в суд доставят принудительно

Продолжая рассмотрение дело об избиении своих шести детей (у одного из которых было констатирован перелом ноги) на следующее заседание Даугавпилского суда свидетельницу доставят в зал в принудительном порядке.
Помощник председателя Даугавпилского суда Айга Трокша-Тракша пояснила, что заседание отложено на 19 декабря, так как ранее в суд не явились свидетели. Одну их них придется доставлять принудительно.
Согласно общественной информации - обвиняемые в деле Наталья и Юрий Ковалевские.
Согласно материалам дела в конце 2015 года мать запрещала детям есть и пить, один из них, проголодавшись, без разрешения забрал и спрятал молоко и кружку киселя. После чего ребенок был избит собственной матерью. Продолжая свои действия, направленные на физические страдания, женщина сломала ребенку ногу.
Физическую силу к каждому из детей применял и отец, избивая их деревянной палкой. Женщина не останавливала своего мужа. Следы избияния скрывались.