"Elektrum Lietuva": электроэнергия продолжает дешеветь

За неделю в Литве и Латвии электроэнергия снизилась в цене на 3,3% до 53,22 евро за МВт/ч, в Эстонии - на 0,2% до 43,28 евро за МВт/ч.

По оценкам экспертов компании, снижение цен на электроэнергию в регионе торгов биржи "Nord Pool" обусловлено ростом производства на ветряных установках, а также на атомных электростанциях в странах Северной Европы.

С 24 по 30 сентября производство в Литве выросло на 15% до 99 гигаватт-часов, в Латвии - на 2% до 76 гигаватт-часов, а в Эстонии сократилось на 12% до 143 гигаватт-часов.