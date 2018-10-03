Кайминьш о политических противниках: "Бондарс же президент Луны..."

- Почему кандидат в премьеры от "KPV LV" Алдис Гобземс идет последним в списке? Это хитрый план?

(Напомним, на прошлых выборах Кайминьш сам был последним в списке от партии "Latvijas Reģionu Apvienība", а в Сейм попал как первый).

- В моем случае там мест просто не было, это было четыре года назад. А с Гобземсом просто - он идет как последний, потому что это был его выбор. OK, иди. Нормально...

(...)

- Рассматриваете ли вы "Согласие" как партию, с которой вы можете сотрудничать в Сейме?

- На данный момент - нет, но мы хотим рассказать, как будет сделано правительство. Нам даже не дают эту возможность рассказать. Журналисты сами делают бирки на нас.

Сейчас уже я проект Шлесерса, я - проект Шкеле, я какой-то проект, ах да, я - проект Кремля, Путина и я казачок "Согласия".

Это все я узнаю по телеку или из газет. А я хочу рассказать, как это будет, а будет так - будут выборы, которые пройдут 6-го числа, и будут партии, которые пройдут в Сейм. Мы увидим, какие партии вообще прошли, и не будет шух-шух-шух где-то по углам, эта классическая коалиция против оппозиции и мочиловка, и так 4 года...

Проблема в том, что сейчас власть ведет Совет коалиции, у них есть договор и первый пункт в нем, что премьер - министр должен делать то, что говорит Совет коалиции. Так он секретарь просто. Он не может как мужик сказать: "Будет так" (имитирует удар кулаком по столу), "Мужик сказал - мужик сделал".

А мы не знаем, какие люди там. Принимают решения люди, которые не были избраны в парламент. Это антиконституциональная постановка. Я как депутат не знаю, кто там сидит.

А мы говорим так - 6 октября выборы, потом президент называет кандидата в премьеры и президент должен отвечать на вопрос, будет "Согласие" или не будет, не мы.

Если президент поставит, что премьер-министр будет от "Согласия", мы не будем с ним работать, потому что они будут реализовывать свою программу, а это не наша программа, у нас другая.

- А если премьер будет вашим - вы готовы сотрудничать с "Согласием"?

- Если они будут поддерживать нашу программу, пусть, да, Nacionālā apvienība - ок, да, программу надо сделать. Мы будем со всеми говорить.

(...)

- Ты ходил на встречу с Папой Римским?

- Я был в Президентском дворце. Там все сидели, восемь рядов по 500 человек.

- А в Домском соборе ты не был?

- Нет, туда мне не дали приглашение.

- Там Бондарс был...

- Ну да, у него было приглашение, у меня не было. Бондарс же - он же президент Луны.