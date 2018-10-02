Полиция Лас-Вегаса открыла расследование в отношении Роналду по делу об изнасиловании

"13 июня 2009 года в департамент полиции Лас-Вегаса поступил звонок о сексуальных домогательствах. Жертва не назвала место происшествия и не предоставила описание подозреваемого, однако было проведено медицинское обследование. В сентябре 2018 года дело вновь открыто и наши детективы изучают информацию, предоставляемую жертвой. Это текущее расследование, и пока никаких подробностей не последует", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе немецкий журнал Spiegel сообщил о том, что в 2009 году в Лас-Вегасе произошел инцидент между звездой мирового футбола Роналду и Кэтрин Майорги. 34-летняя потерпевшая утверждает, что Криштиану тогда надругался над ней в гостинице Palms Hotel.

По данным издания, после инцидента Роналду заплатил девушке 375 тысяч долларов за то, чтобы она не распространялась о подробностях той ночи. Однако ее адвокат сейчас ставит под сомнение обоснованность внесудебного урегулирования той гражданской жалобы в штате Невада.

Несмотря на полученные от футболиста деньги, Майорга решила публично рассказать о встрече с Роналду девять лет назад и представляет свою версию того, что происходило в его гостиничном номере.

33-year old footballer Cristiano Ronaldo missed his training with Juventus, 2 days after rape claim by Kathryn Mayorga. He denies it, and he might be resting after receiving a 1-match ban following a red card against Valencia last week. The rape allegedly happened in 2009. pic.twitter.com/K8v6sYX1wB — LatestNewsOfTheWorld (@TweetLatestNews) October 1, 2018

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на юристов Кэтрин, девушка 9 лет назад не дала делу ход из-за опасений возмездия со стороны Роналду и публичного унижения. Она находилась в глубокой депрессии, почти на грани самоубийства, и до сих пор осталась травмированной тем инцидентом.

Согласно материалам юристов, тогда Роналду отрицал сам факт изнасилования. Он заявлял, что секс происходил по обоюдному согласию, хотя девушка несколько раз останавливала его говорила ему "нет".