Базирующаяся в Латвии авиакомпания "Primera Air" из-за финансовых проблем прекратила рейсы

Бывший представитель "Primera Air" рассказал агентству ЛЕТА, что все работники "Primera Air Nordic" и "Primera Air Scandinavia" получили уведомления о ликвидации предприятий, и большинство подписалось о прекращении трудовых отношений.

Представитель по связям международного аэропорта "Рига" Лаура Карните сказала агентству ЛЕТА, что аэропорт выражает сожаление прекращением работы авиакомпании "Primera Air", которая летом этого года успешно начала рейсы из Риги в Малагу.

В то же время прекращение работы авиакомпании не окажет существенного влияния на количество пассажиров в аэропорту, так как ее доля была очень маленькой.

По заявлению представителей "Primera Air", в последние месяцы авиакомпания работала над привлечением долгосрочного финансирования, но не сумела договориться с местным банком о привлечении средств на короткое время, вследствие чего и объявила банкротство.

Также отмечается, что за последние два года на работу авиакомпании повлияли некоторые непредвиденные события. В 2017 году предприятие вынуждено было прекратить использование одного самолета из-за коррозии и платить за его ремонт, что привело к убыткам в размере более 10 млн евро. В 2018 году задержалась поставка нового флота "Airbus 321neo", что также обернулось финансовыми проблемами.

Компания подчеркивает, что не могла продолжать работу без дополнительного финансирования.

Убытки "Primera Air Nordic" в прошлом году уменьшились на 3,3% - с 2,96 млн евро до 2,86 млн евро. Оборот "PrimeraAir Nordic" вырос на 7,1% - с 89,39 млн евро в 2016 году до 95,71 млн евро в прогшлом году.

В 2017 году "PrimeraAir Nordic" подписала договор о покупке восьми новых самолетов "Boeing 737 Max", поставки которых планировались в 2019-2020 годах.