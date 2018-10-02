На тротуаре сбита правнучка миллионера Круминьша

Правнучку Круминьша Каролину, которая в этом месяце отпразднует пятилетний юбилей, на пешеходной дорожке сбил велосипедист. Девочка - ребенок внука Круминьша Эдгара и его жены, руководителя предприятия "Tak-Til" Уллы Крумини, пара растит еще одну дочь - двухлетнюю Алвину.

Улла Круминя, дочь бизнесмена Виестура Козиолса, рассказала, что велосипедистом был молодой парень, который сам очень переживает о произошедшем, однако нельзя отрицать факт, что ехал он быстро и ребенок был сбит. На вопрос, получил ли парень штраф, женщина признала, что в тот момент ей было все равно.

"Была с дочерью у медиков и старалась ее успокоить, чтобы понять, откуда идет кровь. Это стало уроком как для меня, мамы, так и для парня, велосипедиста. В этот раз моему ребеночку помогли какие-то высшие силы, которые в момент падения его защитили. Поэтому есть только царапины. Губа дочери выглядела как после драки - раздутая, синяя, разбитая. Есть несколько порезов, однако все это мелочи. Самое ужасное - эмоциональное переживание для всех нас", - указала Круминя.

Женщина считает, что велосипедисты опасны для общества, так как ребенок, которому можно довериться, что он знает правила и никогда не пойдет ни на проезжую часть, ни на велосипедную дорожку, не защищен.

"Перед сном извинилась перед Каролиной, что не защитила. Лились слезы, так как, закрывая глаза, картина, что мой ребенок лежит с окровавленные волосами, лицом и курткой на асфальте, проигрывалась в различных вариантах", - рассказала в конце прошлой недели в Instagram мама Каролины. "Мне очень нравятся велосипеды, но, пожалуйста, если хотите летать на них как ветер, участвуйте в марафонах, сбивайте сами себя, ездя по дороге, но не травмируйте ребенка! Я не знаю, как это проблему актуализировать еще больше, но стоило бы".