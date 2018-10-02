Мария Наумова возвращается с юбилейным концертом

4 октября певица Мария Наумова даст юбилейный концерт «До светлых слез» в кинотеатре Splendid Palace. В программе — романсы разных столетий из разных стран. Проведя почти 10 лет во Франции, Мария вернулась в Латвию и намерена чаще выступать на родной сцене. В декабре она отправится в рождественское турне по городам Латвии.
Для Марии Наумовой этот год юбилейный вдвойне. Певица отмечает свое 45-летие, и двадцатилетие со дня выхода дебютного альбома «До светлых слёз», записанного на русском языке.
Одноименная программа, которую Мария представит в Splendid Palace, будет посвящена романсам разных эпох и станет для слушателей своеобразным путешествием во времени и пространстве. Прозвучат как всеми любимые композиции, так и малоизвестные, редкоисполняемые.
В концерте примут участие латвийские музыканты: Роланд Белевич (ударные, Норберт Скрауцис (бас), Ингус Фелдманис (гитара) и Егор Ковайко (гитара), Андрис Буйкис (барабаны). Гостем концерта станет Раймонд Озолс.