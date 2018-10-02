Мария Наумова возвращается с юбилейным концертом

4 октября певица Мария Наумова даст юбилейный концерт «До светлых слез» в кинотеатре Splendid Palace. В программе — романсы разных столетий из разных стран. Проведя почти 10 лет во Франции, Мария вернулась в Латвию и намерена чаще выступать на родной сцене. В декабре она отправится в рождественское турне по городам Латвии.