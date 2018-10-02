Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко во вторник на турнире China Open потерпела одно из самых крупных поражений за последние годы. Во втором круге соревнования она уступила китаянке Цян Ван со счётом 0:6, 0:6.
Остапенко с самого начала матча мучилась на подаче. В целом за матч латвийская теннисистка допустила десять двойных ошибок. Справедливости ради, стоит отметить, что Остапенко не смогла играть в полную силу из-за повреждения запястья.
За участие в China Open Остапенко заработала 65 рейтинговых очков. В прошлом году на этом турнире она дошла до полуфинала, заработав 390 очков. В связи с тем, что в этом году ей не удалось их защитить, Остапенко опустится в рейтинге ещё как минимум на четыре позиции.
До этого Остапенко и Цян Ван играли между собой два раза - один раз сильнее была китаянка, второй раз победу праздновала наша теннисистка.
В турнире China Open участвует и вторая ракетка Латвии Анатасия Севастова, которая пробилась в 1/8 финала, где сыграет с Доной Векич из Хорватии. Кроме того Севастова в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой принимает участие в парном разряде этого турнира, где также дошла до стадии 1/8 финала.