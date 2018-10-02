Остапенко с самого начала матча мучилась на подаче. В целом за матч латвийская теннисистка допустила десять двойных ошибок. Справедливости ради, стоит отметить, что Остапенко не смогла играть в полную силу из-за повреждения запястья.

За участие в China Open Остапенко заработала 65 рейтинговых очков. В прошлом году на этом турнире она дошла до полуфинала, заработав 390 очков. В связи с тем, что в этом году ей не удалось их защитить, Остапенко опустится в рейтинге ещё как минимум на четыре позиции.

До этого Остапенко и Цян Ван играли между собой два раза - один раз сильнее была китаянка, второй раз победу праздновала наша теннисистка.