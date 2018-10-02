Фьюри: Если я справился с мыслями о самоубийстве, то способен справиться с чем угодно

В 2016-м году Фьюри объявил о том, что он собирается пройти курс реабилитации, т.к. из-за депрессии он стал регулярно употреблять алкоголь и кокаин.

"Если я смог справиться с психологическими проблемами и мыслями о самоубийстве, то я способен выдержать что угодно", - цитирует Фьюри BBC.

Британец за время своей профессиональной карьеры одержал 27 побед (19 нокаутом). В 2015-м году Фьюри победил Владимира Кличко и стал чемпионом мира.

Летом 2016-ого года Фьюри был дисквалифицирован за использование стероидов, а в декабре прошлого года Британское Антидопинговое агентство разрешило ему возобновить карьеру боксёра.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри проведут поединок 1 декабря в Лос-Анджелесе. Оба боксёра ни разу в своей карьере не проигрывали на ринге.

"У Уайлдера нет ничего такого, чего я боюсь. Удары от меня просто отскакивают и ничего не могут мне сделать. Я сильный мужик", - заявил 30-летний Фьюри.

32-летний Уайлдер выйдет на ринг против Фьюри, чтобы защитить пояс чемпиона мира по версии WBC. На счету американца 40 побед - 39 из них нокаутом.

"Я сказал, что я лучший. Я сказал, что бью сильнее всех. Я сказал, что я самый сильный в мире. Я всё это сказал и верю каждому своему слову", - заявил Уайлдер.

"Когда мы находимся в одном помещении, то чувствуется энергия. Люди чувствуют напряжение. Это будет великий бой", - добавил американец.

Деонтей Уайлдер ФОТО: AFP/LETA

23 сентября в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" британец Энтони Джошуа в присутствии 80 тысяч зрителей нокаутировал россиянина Александра Поветкина и сохранил чемпионские титулы по версиям WBA, IBO, WBO и IBF.