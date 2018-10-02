Вт, 2.10.2018
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Тетя сестер Хачатурян попросила суд пересмотреть решение об их освобождении

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Ангелина Хачатурян.

ФОТО: Maxim Grigoryev / Maxim Grigoryev/TASS

Тетя сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, направила в Басманный суд Москвы жалобу на решение освободить их из-под ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Наира Хачатурян и ее муж имеют в деле статус потерпевших, следует из сообщения ТАСС.

В свою очередь адвокаты обвиняемых попросили суд смягчить меру пресечения, разрешив им общаться по телефону с адвокатами, а также с «иными людьми» и представителями СМИ, заявил адвокат Алексей Липцер.

В конце сентября суд освободил из СИЗО сестер Хачатурян, назначив им новую меру пресечения, запрет определенных действий. В частности, им запретили общаться с фигурантами дела, выходить из дома после 21:00, пользоваться интернетом и говорить по телефону с кем-то, кроме следователей.

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